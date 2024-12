FW-EN: Feuerwehr Ennepetal im Einsatz wegen Ölspuren im Stadtgebiet

Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal war am Mittwochmorgen gleich zweimal im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Gegen 09:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Büttenberger Straße gerufen. Dort war eine hilflose Person in ihrer Wohnung gemeldet worden. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und übergab die Einsatzstelle an den Rettungsdienst. Bereits eine ...

mehr