PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sekundenschlaf

Bad Salzungen (ots)

Eine 24-Jährige befuhr vergangene Nacht die Werrastraße in Bad Salzungen. Sie selbst gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, eingeschlafen zu sein. Durch diesen Sekundenschlaf verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Auto gegen ein Werbeschild. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Skoda. Die Frau gab an, unverletzt zu sein, sie kam trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Fahrzeugaufbruch

    Suhl (ots) - Ein in der Hoffnung abgestellter Pkw VW wurde, vermutlich am 21.112025 gegen 22.15 Uhr, durch Unbekannte Täter an der Fahrerscheibe beschädigt und aus diesem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304340/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Einbruch

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 20.11. zum 21.11.2025 drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum in der ehemaligen Kaufhalle Suhl Nord, Kornbergstraße ein und entwendeten, neben Fahrzeugteilen, ein komplettes Kleinkraftrad Simson. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 2100 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0303779/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Zella-Mehlis (ots) - Am 22.11.2025 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach dem Ortsausgang Zella-Mehlis Richtung Oberschönau. Die geschädigte 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi in Richtung Ruppberg, als ihr ein unbekannter Pkw entgegenkam. Dieser kollidierte seitlich mit dem Mitsubishi und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304512/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren