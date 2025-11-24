Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sekundenschlaf

Bad Salzungen (ots)

Eine 24-Jährige befuhr vergangene Nacht die Werrastraße in Bad Salzungen. Sie selbst gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, eingeschlafen zu sein. Durch diesen Sekundenschlaf verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Auto gegen ein Werbeschild. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Skoda. Die Frau gab an, unverletzt zu sein, sie kam trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell