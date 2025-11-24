Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Sprung zur Seite gerettet

Hildburghausen (ots)

Ob es eine Form der Rache war oder was der Grund für die Tat eines 22-jährigen Mannes Sonntagnachmittag ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dieser setzte sich, nachdem er einen anderen 22 Jahre alten Mann zunächst zu Fuß in der Eisfelder Straße in Hildburghausen verfolgte in sein Auto und hielt auf den Fußgänger zu. Nur mit einem Sprung zur Seite konnte sich dieser vor einem Zusammenstoß retten. Der Autofahrer wendete seinen VW und versuchte erneut, den Fußgänger anzufahren. Auch dieser Versuch scheiterte glücklicherweise. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des VW, am Vortag Opfer einer Körperverletzung geworden war, bei der auch der Fußgänger beteiligt war. Die genauen Zusammenhänge werden derzeit geprüft. Da Selbstjustiz in keinem Fall gerechtfertigt ist, wird gegen den 22 Jahre alten Fahrer nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

