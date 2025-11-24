PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Sprung zur Seite gerettet

Hildburghausen (ots)

Ob es eine Form der Rache war oder was der Grund für die Tat eines 22-jährigen Mannes Sonntagnachmittag ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dieser setzte sich, nachdem er einen anderen 22 Jahre alten Mann zunächst zu Fuß in der Eisfelder Straße in Hildburghausen verfolgte in sein Auto und hielt auf den Fußgänger zu. Nur mit einem Sprung zur Seite konnte sich dieser vor einem Zusammenstoß retten. Der Autofahrer wendete seinen VW und versuchte erneut, den Fußgänger anzufahren. Auch dieser Versuch scheiterte glücklicherweise. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des VW, am Vortag Opfer einer Körperverletzung geworden war, bei der auch der Fußgänger beteiligt war. Die genauen Zusammenhänge werden derzeit geprüft. Da Selbstjustiz in keinem Fall gerechtfertigt ist, wird gegen den 22 Jahre alten Fahrer nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:57

    LPI-SHL: Sekundenschlaf

    Bad Salzungen (ots) - Eine 24-Jährige befuhr vergangene Nacht die Werrastraße in Bad Salzungen. Sie selbst gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, eingeschlafen zu sein. Durch diesen Sekundenschlaf verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Auto gegen ein Werbeschild. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Skoda. Die Frau gab an, unverletzt zu sein, sie kam trotzdem vorsorglich ins ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Fahrzeugaufbruch

    Suhl (ots) - Ein in der Hoffnung abgestellter Pkw VW wurde, vermutlich am 21.112025 gegen 22.15 Uhr, durch Unbekannte Täter an der Fahrerscheibe beschädigt und aus diesem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0304340/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Einbruch

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 20.11. zum 21.11.2025 drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum in der ehemaligen Kaufhalle Suhl Nord, Kornbergstraße ein und entwendeten, neben Fahrzeugteilen, ein komplettes Kleinkraftrad Simson. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 2100 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0303779/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren