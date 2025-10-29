Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zivilfahnder verhaften 56-Jährigen

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Nachmittag einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 56-Jährige hatte noch zwei offene Geldbußen zu bezahlen.

Der Mann war Beifahrer in einem PKW. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze nach Einreise aus den Niederlanden an der Bentheimer Straße angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien eines 56-jährigen Beifahrers stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann fahnden ließ. Der deutsche Staatsangehörige hatte in zwei verschiedenen Ordnungswidrigkeitsverfahren die jeweils verhängten Geldbußen in Höhe von insgesamt 1.118 Euro nicht beglichen. Aufgrund der nicht gezahlten Beträge wurde Erzwingungshaft von insgesamt 22 Tagen angeordnet.

Er gab an, das er die verhängten Geldbußen nicht bezahlen wolle und verhielt sich während der gesamten Kontrolle gegenüber den Beamten äußerst unkooperativ und aggressiv. Trotz aller Widerstände wurde der Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim