PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Raten nicht bezahlt - Auto sichergestellt

BPOL-BadBentheim: Raten nicht bezahlt - Auto sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat die Bundespolizei südlich von Bad Bentheim auf der Autobahn 31 ein zur Fahndung ausgeschriebenes Auto sichergestellt. Der Fahrer hatte die monatlichen Raten nicht bezahlt.

Der 38-jährige Mann wurde gegen 15:45 Uhr im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen auf dem Rastplatz Lau Brechte an der Autobahn 31 durch Zivilfahnder der Bundespolizei kontrolliert.

Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass nach dem Fahrzeug gefahndet wurde. Der Besitzer hatte wohl versäumt die ausstehenden Finanzierungsraten zu begleichen. Die zuständige Bank stellte hieraufhin Strafantrag und das Auto wurde durch die Polizei zur Eigentumssicherung ausgeschrieben.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Das Auto wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Niederländer seine Reise schließlich ohne Auto fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren