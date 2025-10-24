Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Raten nicht bezahlt - Auto sichergestellt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat die Bundespolizei südlich von Bad Bentheim auf der Autobahn 31 ein zur Fahndung ausgeschriebenes Auto sichergestellt. Der Fahrer hatte die monatlichen Raten nicht bezahlt.

Der 38-jährige Mann wurde gegen 15:45 Uhr im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen auf dem Rastplatz Lau Brechte an der Autobahn 31 durch Zivilfahnder der Bundespolizei kontrolliert.

Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass nach dem Fahrzeug gefahndet wurde. Der Besitzer hatte wohl versäumt die ausstehenden Finanzierungsraten zu begleichen. Die zuständige Bank stellte hieraufhin Strafantrag und das Auto wurde durch die Polizei zur Eigentumssicherung ausgeschrieben.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Das Auto wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Niederländer seine Reise schließlich ohne Auto fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell