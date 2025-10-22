Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bruder begleicht Geldstrafe - 36-Jährigen bleibt Gefängnis erspart

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Dienstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen vollstreckt. Der Mann war der Justiz noch 1.800 Euro schuldig. Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte sein Bruder für ihn.

Der 36-Jährige war am Dienstagabend Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Fernreisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 22 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle der 36-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Niederländer per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Der Mann war 2024 wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verurteilt worden. Da er die verhängte Geldstrafe nicht vollständig getilgt hatte, musste er noch eine Geldstrafe von 1.800 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen verbüßen.

Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte schließlich sein Bruder die geforderte Geldstrafe und ersparte somit seinem Bruder den Aufenthalt im Gefängnis.

Weil bei dem 36-Jährigen außerdem ein verbotener Totschläger sichergestellt wurde, erwartet ihn jetzt zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell