BPOL-BadBentheim: Bei Kontrolle als Taschenlampe getarnte Elektroschocker entdeckt - Strafanzeige

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen bewaffneten Mann angehalten. Der 34-Jährige Autofahrer führte gleich drei als Taschenlampe getarnte Elektroschocker griffbereit im Fahrzeug mit sich.

Der Deutsche wurde mittags gegen 12:20 Uhr als Fahrer eines Autos im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten an verschiedenen Stellen im Auto griffbereit insgesamt drei als Taschenlampe getarnte Elektroschocker aufgefunden. Da es sich hierbei um verbotene Waffen handelt, wurden diese sichergestellt.

Den 34-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise schließlich fortsetzen.

