Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Lebensgefährtin wendet Gefängnis ab

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 38-Jährigen drohten drei Wochen Gefängnis.

Der Mann wurde am Vormittag gegen 11:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze am Bahnhof Bad Bentheim als Reisender in einem international verkehrenden Zug kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Niederländer ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp drei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Strafe von 1.200 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich seine Lebensgefährtin zu erreichen, welche den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro und knapp 100,- Euro Verfahrenskosten für ihn bezahlte. Da bei dem Mann während der Kontrolle eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden wurde, erwartet ihn nun ein erneutes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Zudem interessierte sich die Justiz in einem weiteren Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Der 38-Jährige konnte seine Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell