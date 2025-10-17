Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Offene Haftbefehle - Mann muss für rund zwei Jahre in Haft

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht bei der Grenzkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze einen 29-Jährigen festgenommen, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Der Mann muss für rund zwei Jahre ins Gefängnis.

Der 29-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Fernreisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus letzte Nacht gegen 03:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 29-jährige Bulgare gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wurde. 2018 hatte ihn ein Gericht wegen Einbruchdiebstahls und mehrerer Verkehrsdelikte zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Im zweiten Fall lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Geldstrafe in Höhe von 3.900 Euro oder Ersatzfreiheitsstrafe von 195 Tagen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Da er sich in beiden Fällen der Vollstreckung entzogen und unbekannten Aufenthalts war, wurde jeweils Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen entdeckten die Bundespolizisten außerdem geringe Mengen Cannabis und Kokain sowie anabole Steroide und einen offenbar unterschlagenen polnischen Führerschein. Die Sachen wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell