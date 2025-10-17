Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - 34-Jähriger entgeht Gefängnisaufenthalt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 34-Jährigen drohte ein Monat Gefängnis.

Der Mann wurde am Abend gegen 19:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Bulgaren ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 3.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 3.000 Euro aufzubringen und er zahlte zudem über 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte der 34-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell