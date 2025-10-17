Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht der Unterschlagung - Untersuchungshaft

Bad Bentheim (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Mann wird Unterschlagung in dreizehn Fällen vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Rumäne reiste aus den Niederlanden als Fahrer eines Autos ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 21:00 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird Unterschlagung in dreizehn Fällen zur Last gelegt. Da er untergetaucht war, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der Verhaftete wurde am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

