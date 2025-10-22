Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle festgenommen - 13 Monate Haft für 33-Jährigen

Twist / B402 (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten 33-Jährigen festgenommen. Der Mann muss wegen Bandendiebstahls für 13 Monate ins Gefängnis.

Der Mann war Mitfahrer in einem aus den Niederlanden kommenden PKW. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto gegen 18 Uhr in der Kontrollstelle an der B 402 bei Schöninghsdorf durch die Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Ein Datenabgleich der Personalien des 33-Jährigen ergab, dass per Haftbefehl nach dem georgischen Staatsangehörigen gefahndet wurde. Aus einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Bandendiebstahls hat er noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einen Monat zu verbüßen. Da sein Aufenthaltsort unbekannt war, hatte die Justiz einen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen erlassen.

Der 33-Jährige wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Darüber hinaus interessierten sich vier Staatsanwaltschaften für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatten den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

