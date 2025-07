POL-PIKIR: Feststellungen bei Verkehrsüberwachung im Spätdienst

Kirn (ots) - Am Freitag, 11.07.2025 gegen 23:55 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort beschädigte ein bisher unbekannter Citroen der in Richtung Kirn-Sulzbach fuhr mehrere dort parkende PKW. Zudem entfernte sich der Unfallverursacher danach unberechtigt von der Unfallstelle. Der Schaden an den dortigen geparkten und beschädigten PKW's beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. ...

mehr