Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnübergang Adtruper Brink - Güterzug kollidiert mit PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Greven (ots)

In der Nacht zu Samstag (19. Juli) ist in Greven am Bahnübergang Aldruper Brink ein Güterzug mit einem PKW kollidiert.

Die 55-jährige Fahrerin des PKW hatte um 01:40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen versucht, auf dem halbbeschrankten Bahnübergang zu wenden und sich dabei festgefahren. Zeugen sprachen die Grevenerin an und unterstützten beim Verlassen des Fahrzeuges.

Der Triebfahrzeugführer eines Güterzugs erkannte die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein. Die Kollision mit dem Fahrzeug konnte dadurch aber nicht verhindert werden. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand am Auto und am Schaltkasten des Bahnübergangs erheblicher Sachschaden.

Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde der 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die genauen Umstände, die zur Kollision geführt haben sowie der Gesamtschaden sind noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Bahnstrecke wurde um 05:26 Uhr wieder freigegeben, jedoch kommt es auf Grund des noch nicht reparierten Bahnübergangs zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Am Einsatz beteiligt waren -25- Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Streifen der Kreispolizeibehörde Steinfurt, der Rettungsdienst sowie zwei Streifen der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell