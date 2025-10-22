Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - 27-Jähriger bei Grenzkontrolle verhaftet

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 27-Jährige muss für dreieinhalb Monate ins Gefängnis.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde der 27-Jährige gegen 18 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim, als Reisender eines grenzüberschreitend verkehrenden Zuges, kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Der 27-jährige Ägypter wurde zweimal wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt und muss dafür noch Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1.575 Euro begleichen oder Ersatzfreiheitsstrafen von zusammen 105 Tagen verbüßen.

Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet. Weil der Mann die Geldstrafen nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Da der 27-jährige zudem nicht im Besitz der notwendigen Einreisedokumente war und Kleinstmengen Cannabisprodukte bei ihm gefunden wurden, erwartet ihn nun noch Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und das Konsumcannabisgesetz.

Darüber hinaus interessierte sich eine Staatsanwaltschaft in einem anderen Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort. Sie hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell