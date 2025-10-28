PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht
Bundespolizei nimmt gesuchten 40-Jährigen fest

Oldenburg (ots)

Ein 40-Jähriger ist am Montag im Hauptbahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den iranischen Staatsangehörigen im Bahnhof Oldenburg kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird Diebstahl in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.

Da der Mann trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, hatte ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der 40-Jährige Dienstagmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

