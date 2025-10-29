Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Musik genießen und Gutes tun - Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025 erwartet Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber aus der Grafschaft Bentheim und Umgebung ein ganz besonderes Erlebnis. Die Stadt Bad Bentheim und die Bundespolizei laden ab 19 Uhr zum Benefizkonzert in das Forum des Burg-Gymnasiums ein.

Das verkleinerte Bundespolizeiorchester Hannover spielt in der Besetzung der "Bohemian Border Busters" ein Konzert, das nicht nur musikalisch begeistert, sondern auch Gutes bewirkt. Begleitet von der bekannten regionalen Sängerin Chananja Schulz, präsentiert das Orchester ein abwechslungsreiches Programm voller musikalischer Vielfalt und Highlights.

Der gute Zweck steht im Mittelpunkt. Die Erlöse des Abends kommen zu gleichen Teilen der Bundespolizei-Stiftung sowie dem Projekt "Musikkreis" der Musikakademie Obergrafschaft, ein musikalisches Angebot für alle Kinder der Kita "Löwenzahn" und "Pusteblume", zugute. Damit wird sowohl ein wertvoller Beitrag zur musikalischen Förderung von Kindern als auch zur Unterstützung von Polizeibeschäftigten geleistet, die unverschuldet in Not geraten sind - etwa durch Krankheit, Unfälle oder andere Schicksalsschläge. Der Besuch des Konzerts bietet somit die Gelegenheit, musikalischen Genuss mit sozialem Engagement zu verbinden.

Das vielfältige Repertoire des verkleinerten Orchesters der Bundepolizei reicht von Polka über Swing bis hin zu flotter, lateinamerikanischer Musik. Der sichtbare Spaß der Band springt sofort auf den Hörer über, wirkt ansteckend und reißt alle Anwesenden mit. Gute Stimmung ist also vorprogrammiert. Die "Bohemian Border Busters" erhalten gesangliche Unterstützung von der bekannten und talentierten Grafschafter Sängerin Chananja Schulz, die mit ihrer Stimme weiß, wie sie das Publikum im Bereich Jazz und Pop begeistern kann. Sie präsentiert ihr vielseitiges Können regelmäßig in unterschiedlichsten musikalischen Formaten, u.a. mit der Berrytones Bigband, in Musicals und als Solokünstlerin auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

Das Benefizkonzert bietet einen unvergesslichen musikalischen Abend und gleichzeitig mit dem Erwerb einer Eintrittskarte etwas Gutes zu tun. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Die Tickets für das Konzert der "Bohemian Border Busters" mit Chananja Schulz sind für 19,00 EUR bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen oder online auf www.reservix.de erhältlich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell