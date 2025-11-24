LPI-SHL: Brandfall
Struth-Helmershof (ots)
Sonntagabend entwickelte sich ein Feuer in einer Wohnung eines 85-jährigen Mannes in der Hauptstraße in Struth-Helmershof. Er versuchte die Flammen zu löschen, erlitt dabei aber Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Auch seine Ehefrau atmete die giftigen Gase ein. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kameraden löschten den Brand und belüfteten das Haus.
