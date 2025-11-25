Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Hildburghausen (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr Montagabend die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen und wollte am Ende der Straße nach links abbiegen. Er kriegte die Kurve nicht, raste geradeaus durch einen Metallzaun und krachte schließlich an einen Baum. Der Baum stürzte um stieß dabei gegen einen abgestellten Anhänger, welcher wiederum gegen einen geparkten Pkw rollte. Ein Gesamtschaden von über 14.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige waren die Folge.

