Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kassiert Geldstrafe im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Emmerich (ots)

Am 18.06.25, gegen 12 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Reisebus auf der Autobahn 3 bei Emmerich - Elten. Beim Abgleich der Daten eines 46 - Jährigen mit den polizeilichen Fahndungsbeständen wurde bekannt, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg gesucht wird. Zuvor hatte das Amtsgericht Würzburg den Deutschen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 800 Euro und Kosten in Höhe von 207,50 Euro bei der Bundespolizei entging er der Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen.

