Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 37-jährigen Autofahrer in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positive auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann musste daraufhin seinen Pkw stehenlassen und eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

