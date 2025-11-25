PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Radfahrer

Suhl (ots)

Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr Montagnachmittag die Schleusinger Straße in Suhl. Er überquerte die Fahrbahn und übersah dabei, dass gerade ein Seat angefahren kam. Dessen Fahrer konnte nicht mehr regieren und erfasste den Mann. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
  • 25.11.2025 – 14:02

    LPI-SHL: Anhänger geklaut

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag eine Garage im Garagenkomplexes in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl auf. Er entwendete anschließend neben einem Anhänger der Marke "Stema" auch mehrere Werkzeuge. Ein Schaden von fast 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0306301/2025 bei der ...

  • 25.11.2025 – 14:01

    LPI-SHL: Anhänger auf Abwegen

    Christes (ots) - Wortwörtlich auf Abwege hat sich am Montag gegen 09:50 Uhr ein Wasserfassanhänger gemacht. Das Gespann, bestehend aus einem Traktor und ebendiesem Anhänger, lenkte ein 28-Jähriger entlang der Metzelser Straße in Christes. Nach einer Rechtskurve bemerkte er, dass sich die Sicherung des Anhängers löste und das Fangseil abriss. Der Hänger rollte daraufhin einen Berg hinunter und krachte in eine Hauswand. Glücklicherweise verletzte sich niemand, aber ...

  • 25.11.2025 – 14:01

    LPI-SHL: Berauscht unterwegs

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 37-jährigen Autofahrer in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positive auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann musste daraufhin seinen Pkw stehenlassen und eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

