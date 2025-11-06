LPI-GTH: Diebstahl
Arnstadt (ots)
Propangasflaschen im Wert von ungefähr 1.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen von einem Firmengelände in der Friedrichstraße. Die Flaschen waren in einer entsprechenden Box gelagert, welche durch den oder die Unbekannten gewaltsam geöffnet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 04. November, 18.45 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0288249/2025) entgegen. (jd)
