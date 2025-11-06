PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl

Arnstadt (ots)

Propangasflaschen im Wert von ungefähr 1.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen von einem Firmengelände in der Friedrichstraße. Die Flaschen waren in einer entsprechenden Box gelagert, welche durch den oder die Unbekannten gewaltsam geöffnet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 04. November, 18.45 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0288249/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

