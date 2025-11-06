PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Gotha (ots)

In ein Bürogebäude in der Straße "An der Ostbahn" versuchten ein oder mehrere Unbekannte in der zurückliegenden Nacht, gegen 00.10 Uhr, gewaltsam einzudringen. Dies misslang dem oder den Tätern. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0288551/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

