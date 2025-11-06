LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Schuppen eines Gartengrundstückes in einer Kleingartenanlage in der Thöreyer Landstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem einen Benzinrasenmäher der Marke "Scheppach". Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei circa 600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. November, 16.30 Uhr und gestern, 13.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

