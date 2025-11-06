LPI-GTH: Nicht versichert

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Vormittag kam es auf der B7 gegen 10.40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer die B7 von Erfurt kommend in Richtung Gotha und missachtete offenbar das Lichtzeichen Rot der dortigen Ampelkreuzung. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Neudietendorf fahren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 44-Jährige verstarb in ...

