Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert

Arnstadt (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die Lessingstraße und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

