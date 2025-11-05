LPI-GTH: Kollidiert
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der Weimarischen Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr in Richtung Dienstedt. Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Problems geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 22-jährigen Citroen-Fahrerin. Die 22-Jährige wurde dadurch verletzt und kam in ein Krankenhaus, der 60-Jährige wurde medizinisch versorgt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell