Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gesperrt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 35-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr gestern Nachmittag die Eisenacher Straße. Dabei kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolgedessen war die Straße temporär voll gesperrt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Ob ein medizinisches Problem des Fahrzeugführers unfallursächlich war, wird geprüft. Der Dacia wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell