Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 41-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf der Rennbahn unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
