Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bushaltestelle beschädigt

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 01. November, gegen 15.00 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle beschädigt hatten. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0284728/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
