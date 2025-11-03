LPI-GTH: Bushaltestelle beschädigt

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines VW die B250 von Treffurt in Richtung Creuzburg. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von dieser ab, touchierte einen Baum und kam anschließend in einem Graben zum Stillstand. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro, dieser war nicht mehr fahrbereit und ...

