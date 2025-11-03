LPI-GTH: Eingangstür beschädigt
Gotha (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte bewarfen eine Eingangstür eines Textilgeschäftes in der Eschleber Straße offenbar mit einem Stein und verursachten einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Tat wurde heute, gegen 03.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0284948/2025) entgegen. (jd)
