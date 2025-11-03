PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (ots)

Im Bereich "Auf dem Mittelfeld" besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Kofferaufbau eines Lkw mittels silberner und weißer Sprühfarbe. Der Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 30. Oktober und gestern, 09.00 Uhr verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0284716/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 00:30

    LPI-GTH: Papiercontainer in Brand gesetzt

    Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Unbekannte setzten am Freitagabend einen Papiercontainer in Ohrdruf in Brand. Zeugen wussten zu berichten, dass es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendliche gehandelt haben soll. An dem Container entstand Sachschaden. Die Polizei Gotha sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen können. Az. 283846/25 (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 00:29

    LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

    Gotha (ots) - Am Samstagabend kontrollierten Beamte in der Gartenstraße von Gotha einen 40jährigen E- Scooterfahrer. Bei diesem stellten die Beamten die Beeinflussung durch mehrere Betäubungsmittel fest. Zudem war er im Besitz illegaler Betäubungsmittel, welche die Beamten beschlagnahmten. Es folgten eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 00:28

    LPI-GTH: Auto gestohlen

    Gotha (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitagabend einen 18 Jahre alten PKW Opel im Süden von Gotha. Der Täter nutzte scheinbar die Gunst der Stunde und stellte an dem unverschlossenen Pkw fest, dass die Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug lagen. Trotz der Nähe zum Wohnhaus konnte der Täter unbemerkt in das Fahrzeug steigen und davonfahren. Die Polizei Gotha sucht Zeugen des Diebstahls oder Personen, welche zum Verbleib Aussagen tätigen können. Az ...

    mehr
