LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Im Bereich "Auf dem Mittelfeld" besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Kofferaufbau eines Lkw mittels silberner und weißer Sprühfarbe. Der Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 30. Oktober und gestern, 09.00 Uhr verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0284716/2025) entgegen. (jd)
