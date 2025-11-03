LPI-GTH: Auto gestohlen
Gotha (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitagabend einen 18 Jahre alten PKW Opel im Süden von Gotha. Der Täter nutzte scheinbar die Gunst der Stunde und stellte an dem unverschlossenen Pkw fest, dass die Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug lagen. Trotz der Nähe zum Wohnhaus konnte der Täter unbemerkt in das Fahrzeug steigen und davonfahren. Die Polizei Gotha sucht Zeugen des Diebstahls oder Personen, welche zum Verbleib Aussagen tätigen können. Az 283790/25 (ri)
