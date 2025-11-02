Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall in den Abendstunden mit einem verletztem Kind

Plaue, Ilm-Kreis (ots)

In den Abendstunden am Samstag, den 01.11.2025 kam es auf der Landstraße 3004 zwischen Dosdorf in Richtung Plaue zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Neunjährige Radfahrer, welcher ohne jegliche Beleuchtung auf der Landstraße vor der Autofahrerin fuhr, wurde von dieser beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Strecke zwischen den Ortschaften kurzzeitig gesperrt. Es entstand Sachschaden an Pkw und Fahrrad, das Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (fh)

