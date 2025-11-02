PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall in den Abendstunden mit einem verletztem Kind

Plaue, Ilm-Kreis (ots)

In den Abendstunden am Samstag, den 01.11.2025 kam es auf der Landstraße 3004 zwischen Dosdorf in Richtung Plaue zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Neunjährige Radfahrer, welcher ohne jegliche Beleuchtung auf der Landstraße vor der Autofahrerin fuhr, wurde von dieser beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Strecke zwischen den Ortschaften kurzzeitig gesperrt. Es entstand Sachschaden an Pkw und Fahrrad, das Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (fh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 02.11.2025 – 12:34

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Schwimmbad - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 30.10.2025, bis 31.10.2025, 10.45 Uhr, erfolglos in das Gebäude eines Schwimmbads in der Straße Sportpark einzubrechen. Der verursachte Schaden wird auf über 200 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem oder den ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:33

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch im Imbiss - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 30.10.2025, 17.00 Uhr, bis 31.10.2025, 13.55 Uhr, einen Imbisswagen in der Langensalzaer Straße auf. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:21

    LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein Unbekannter beschädigte am letzten Freitag, gegen 19.30 Uhr, eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfgang. Der unbekannte Täter war zusammen mit zwei weiteren Personen zur Tatzeit unterwegs und schlug eine Scheibe im Erdgeschoß des Gebäudes ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 200 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
