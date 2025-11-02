Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am letzten Freitag, gegen 19.30 Uhr, eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfgang. Der unbekannte Täter war zusammen mit zwei weiteren Personen zur Tatzeit unterwegs und schlug eine Scheibe im Erdgeschoß des Gebäudes ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 200 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0283835/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

