LPI-GTH: Versuchter Einbruch im Imbiss - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Unbekannte brachen in der Zeit vom 30.10.2025, 17.00 Uhr, bis 31.10.2025, 13.55 Uhr, einen Imbisswagen in der Langensalzaer Straße auf. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Informationen werden unter der Bezugsnummer 0283709/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)
