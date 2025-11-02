PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Versuchter Einbruch im Imbiss - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 30.10.2025, 17.00 Uhr, bis 31.10.2025, 13.55 Uhr, einen Imbisswagen in der Langensalzaer Straße auf. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Informationen werden unter der Bezugsnummer 0283709/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

