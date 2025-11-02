Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Schwimmbad - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 30.10.2025, bis 31.10.2025, 10.45 Uhr, erfolglos in das Gebäude eines Schwimmbads in der Straße Sportpark einzubrechen. Der verursachte Schaden wird auf über 200 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0283596/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

