Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Streifenwagen bei Gewahrsamnahme beschädigt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.11.2025 wurden die Einsatzkräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach Ilmenau, OT Oberpörlitz alarmiert. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts wurde dem afghanischen Täter ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nach mehrfacher Ansprache nicht nach, wurde daher in polizeilichen Gewahrsam genommen und beschädigte dabei zwei Streifenwagen. Aufgrund des geistigen Zustands des 24-Jährigen kamen zusätzlich der sozialpsychatische Dienst, der kassenärtzliche Notdienst, eine Rettungswagenbesatzung und eine Bereitschaftsrichterin zum Einsatz. Nach über 7 Stunden Einsatz wurde der Afghane aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den Täter wurden von Amts Wegen mehrere Strafverfahren eröffnet. (fh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

