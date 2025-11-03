LPI-GTH: Mit Drogen erwischt
Gotha (ots)
Am Samstagabend kontrollierten Beamte in der Gartenstraße von Gotha einen 40jährigen E- Scooterfahrer. Bei diesem stellten die Beamten die Beeinflussung durch mehrere Betäubungsmittel fest. Zudem war er im Besitz illegaler Betäubungsmittel, welche die Beamten beschlagnahmten. Es folgten eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt. (ri)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell