LPI-GTH: Papiercontainer in Brand gesetzt
Ohrdruf / LK Gotha (ots)
Unbekannte setzten am Freitagabend einen Papiercontainer in Ohrdruf in Brand. Zeugen wussten zu berichten, dass es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendliche gehandelt haben soll. An dem Container entstand Sachschaden. Die Polizei Gotha sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen können. Az. 283846/25 (ri)
