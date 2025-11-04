LPI-GTH: Bargeld entwendet
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
In ein Büro einer Kindertagesstätte im Höhenweg drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Anschließend wurde Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. November, 17.15 Uhr und gestern, 06.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0285535/2025) entgegen. (jd)
