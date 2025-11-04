LPI-GTH: Bargeld entwendet

Ilmenau (ots) - Eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie befuhr die L3004 von Manebach kommend in Richtung Ilmenau. In einer Linkskurve geriet sie ins Schleudern und kam folglich nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Die 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah) ...

