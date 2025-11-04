LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Ilmenau (ots)
Beamte der Ilmenauer Polizei führten gestern Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen in der Schleusinger Straße durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Sieben Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Eine 56-jährige Fahrerin eines Audi durchfuhr den Bereich mit 60 km/h. Entsprechende Geldbußen gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog wurden erhoben. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)
