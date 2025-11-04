PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Busfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, fuhren drei Jugendliche in einem Bus vom Hauptbahnhof in Richtung Stregdaer Allee. Während der Fahrt haben diese sich bereits nicht ordnungsgemäß verhalten. Auf Ansprache durch den 47 Jahre alten Busfahrer sollen zwei der Jugendlichen diesen geschlagen haben. Er wurde dadurch leicht verletzt. Die Gruppe junger Männer verließ sodann den Bus in unbekannte Richtung. Sie konnten lediglich als "jugendlich" und mit "südländischen Phänotyp" beschrieben werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0278347/2025 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

