Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom 02. November zu gestern, parkte eine 48-Jährige ihren Nissan in der Dr.-Robert-Koch-Straße als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer offensichtlich mit dem Pkw kollidierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort obwohl er einen Schaden von rund 7.500 Euro verursacht hatte. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0285447/2025) entgegen. (jd)

