Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl

Eisenach (ots)

In einen Sanitärgroßhandel in der Mühlhäuser Straße drangen ein oder mehrere Personen widerrechtlich ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Mobiltelefone. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 04.05 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0286718/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

