Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 59-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr gestern Abend die L3004 von der Anschlussstelle Ilmenau West der BAB 71 in Richtung Martinroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer kollidierte mit dem Wildtier, dieses wurde durch den Zusammenstoß auf die andere Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda, welcher von einem 43-Jährigen gefahren wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, Personen verletzten sich nicht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell