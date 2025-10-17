Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht im Bereich "Spieser Höhe" mit verletztem Fahrradfahrer

Spiesen-Elversberg/Neunkirchen (ots)

Am 15.10.2025, um ca. 18:00 Uhr, befährt der Geschädigte mit seinem Fahrrad die L285 aus Richtung Spiesen-Elversberg kommend in Richtung "Spieser Höhe" (Kreuzung L285 / Hermannstraße / Spieser Straße). Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich fährt ein derzeit unbekannter Pkw an dem Fahrradfahrer vorbei und touchiert diesen hierbei, sodass der Fahrradfahrer zu Fall kommt und leicht verletzt wird.

Der Pkw-Fahrer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein möglicher Verkehrsunfallzeuge, der derzeit ebenfalls unbekannt ist, kommt dem Fahrradfahrer zu Hilfe.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel.: 06821 / 2030) in Verbindung zu setzen.

