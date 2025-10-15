PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl von Baustellengelände

Schiffweiler (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.10.2025 bis Montag, 06.10.2025, wurde von einer Baustelle in der Kohlengrubstraße in Schiffweiler ein Krankabel von 25 Metern Länge entwendet. Außerdem wurden mehrere Werkzeuge zum Abtransport bereit gestellt, die jedoch von den Tätern zurückgelassen wurden. Augenzeugen, die Angaben zur Tat oder zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen oder dem Polizeirevier Illingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
PRev Illingen
Illinger Straße 117
66557 Illingen
Telefon: 06825/924-235
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
prev-illingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
