POL-NK: Diebstahl von Baustellengelände

Schiffweiler (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.10.2025 bis Montag, 06.10.2025, wurde von einer Baustelle in der Kohlengrubstraße in Schiffweiler ein Krankabel von 25 Metern Länge entwendet. Außerdem wurden mehrere Werkzeuge zum Abtransport bereit gestellt, die jedoch von den Tätern zurückgelassen wurden. Augenzeugen, die Angaben zur Tat oder zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen oder dem Polizeirevier Illingen in Verbindung zu setzen.

