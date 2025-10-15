POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 85-jährigen Vermissten aus Illingen

Illingen-Hüttigweiler (ots) - Der 48-jährige Herr aus Hüttigweiler wird seit dem 12.10.2025, ca. 16 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde er in Merchweiler an der Anschrift seiner Eltern gesehen. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 1,76m groß - schlank - blaue Augen - kurze, blond/graue Haare - trug letztmalig eine ...

mehr