POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 85-jährigen Vermissten aus Illingen
Illingen (ots)
Die öffentliche Fahndung der Polizeiinspektion Neunkirchen vom 12.09.2025, 16:53 Uhr (ursprüngliche Pressemitteilung) und vom 18.09.2025, 10:56 Uhr (erneuter Aufruf) nach dem 85-jährigen Vermissten aus Illingen ist einzustellen. Personenbezogene Daten und Lichtbilder sind aus den Pressemitteilungen zu entfernen.
