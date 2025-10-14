PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigem Mann aus Hüttigweiler

Illingen-Hüttigweiler (ots)

Die öffentliche Fahndung der Polizeiinspektion Neunkirchen vom 13.10.2025, 12:58 Uhr, nach dem 48-jährigen Vermissten aus Hüttigweiler ist umgehend einzustellen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK-Service, PK Weber
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

