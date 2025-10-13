POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 48-jährigen Herr Alexej Oster aus Hüttigweiler
Illingen-Hüttigweiler (ots)
Der 48-jährige Alexej Oster aus Hüttigweiler wird seit dem 12.10.2025, ca. 16 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde er in Merchweiler an der Anschrift seiner Eltern gesehen. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 1,76m groß - schlank - blaue Augen - kurze, blond/graue Haare - trug letztmalig eine schwarze Jeans, weiße Schuhe und eine (dunkel)grüne Sportjacke.
Ein Lichtbild der Person ist der Meldung beigefügt.
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel.: 06821-2030) in Verbindung zu setzen.
